Bolsonaro vai entregar condecorações a medalhistas olímpicos

Jair Bolsonaro vai ao Rio nesta quarta para participar de uma cerimônia organizada pelo Ministério da Defesa para condecorar atletas militares brasileiros que ganharam medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Cinco dos oito campeões olímpicos receberão a Medalha Mérito Desportivo Militar no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes.

Segundo o Ministério da Defesa, “os medalhistas de ouro Ana Marcela, da maratona aquática, e Hebert Conceição, do boxe, confirmaram presença na cerimônia, assim como a militar atleta Beatriz Ferreira, do boxe, que ficou com a prata; Daniel Cargnin, do judô, e Abner Ferreira, do boxe, que ganharam o bronze, também serão agraciados”.