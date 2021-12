Bolsonaro vai encontrar comunidade árabe em São Paulo

Jair Bolsonaro terá nesta quarta um encontro com a comunidade árabe de São Paulo no Clube Monte Líbano, para receber uma homenagem pela ajuda humanitária do governo brasileiro ao povo libanês após a explosão em Beirute, em agosto do ano passado.

O convescote no reduto de Michel Temer — que chefiou a missão em 2020 e deve comparecer ao jantar — foi organizado pelo empresário Marcos Zarzur, da Eztec, e pelo secretário do Ministério da Agricultura Nabhan Garcia, que é descendente de libaneses e fez a articulação para levar o presidente ao evento.

O presidente está preocupado com a perda de aliados nessa reta inicial para 2022.