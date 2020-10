Bolsonaro vai condecorar Fux com Ordem do Rio Branco

Atualizado em 14 out 2020, 19h15 - Publicado em 15 out 2020, 11h23

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto condecorando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que foi admitido no quadro suplementar da Ordem do Rio Branco, no grau de Grã-Cruz. Receberam a mesma condecoração os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, das Comunicações, Fábio Faria, e da Educação, Milton Ribeiro.

Mas quem saiu com duas condecorações foi o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Ele foi promovido ao quadro suplementar da Ordem do Rio Branco no grau Grã-Cruz e ainda foi admitido no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Aeronáutico, no grau de Grande-Oficial.