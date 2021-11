Bolsonaro vai ao PL sem ter a mínima ideia de onde está se metendo

Jair Bolsonaro chocou Valdemar Costa Neto na reunião de terça ao falar dos ajustes estaduais entre o PL e o bolsonarismo.

“O presidente não conhece nada do partido”, diz um interlocutor.

A preocupação da turma do PL é justamente com a chegada dos radicais bolsonaristas na sigla. Imaginar uma reunião de Valdemar e dos atuais colegas de cúpula vazada no WhatsApp ou gravada clandestinamente por um ou outro “novo filiado” é algo que tira a turma do PL do sério.

Valdemar, no entanto, topou tudo isso para ter o presidente no partido. “Com maluco a gente lida depois”, diz um aliado do cacique do PL.