Bolsonaro vai anunciar o novo Auxílio Brasil de R$ 400 às 17h

Atualizado em 19 out 2021, 09h20 - Publicado em 19 out 2021, 09h19

Os técnicos do governo ainda fazem reuniões para fechar os detalhes da burocracia em torno do valor e do público que será coberto pelo novo Auxílio Brasil, mas está certo, segundo ministros ouvidos pelo Radar, que o valor será anunciado nesta tarde, em uma cerimônia conduzida por Jair Bolsonaro no Planalto.

Como antecipou Míriam Leitão, no Globo, o valor definido é de 400 reais e deve focar na parcela da sociedade em situação de pobreza ou de extrema pobreza, correspondente a 17 milhões de famílias.

“Atacam a medida dizendo que ela é eleitoreira. Pode ter impacto eleitoral, de fato, mas é urgente tirar essas famílias dessa situação de extrema pobreza. Chegamos ao valor e agora falta apenas o último estirão até o topo da montanha”, diz um auxiliar de Bolsonaro.