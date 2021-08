Bolsonaro vai a SC e será cobrado por crise provocada pelo centrão

Jair Bolsonaro vai a Santa Catarina nesta sexta para uma palestra em Joinville, maior cidade do estado e única do país a ser governada pelo Partido Novo. Na sequência, ele fará um novo passeio de moto na capital, Florianópolis.

Ao chegar lá, no entanto, será recebido com um manifesto assinado por 100 entidades que cobram uma posição do governo federal em relação à duplicação da BR-470, uma antiga reivindicação do estado.

As obras estão em andamento, mas o dinheiro para conclusão de dois lotes, estimado em 200 milhões de reais, acabou. O governo de Carlos Moisés topa fornecer o dinheiro, mas precisa que Bolsonaro tire do caminho o PL de Valdemar Costa Neto, que comanda o Dnit no estado e tem boicotado as tentativas de investimento do governador, rival de Jorginho Mello, o pré-candidato do PL ao governo do estado.

No manifesto, os catarinenses cobram até uma antiga promessa de Tarcísio de Freitas. “Prioridade é uma palavra singular. Não existem duas prioridades. Então, a prioridade em Santa Catarina é a BR-470”, disse Freitas em 2019.