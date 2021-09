Bolsonaro usou atos para dar recado ao Centrão, diz ministro

Jair Bolsonaro, admite um ministro do governo, usou os atos de 7 de setembro não só para peitar o STF, mas para mostrar aos caciques do Centrão que ainda não é o presidente manco que alguns começam a ver.

A presença de público tanto em Brasília quanto no Rio e em São Paulo mostrou, na visão do Planalto, que o presidente ainda tem apoio popular para resistir a um impeachment.

O resultado visto após os atos, no entanto, com recuos do presidente e o fortalecimento do STF e do Congresso, mostra que a estratégia bolsonarista não deu muito certo.