Bolsonaro usa o forró para tentar se aproximar do Nordeste

O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, do Iphan, reconheceu há pouco, em reunião extraordinária, as Matrizes Tradicionais do Forró como Patrimônio Cultural do Brasil. O pedido de registro foi feito há dez anos, em 2011, pela Associação Cultural Balaio do Nordeste, da Paraíba. Pouco depois da decisão, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a notícia para tentar se aproximar do Nordeste, de olho nas eleições do ano que vem.

Ao lado do ministro do Turismo, Gilson Machado, a quem estão subordinadas a Secretaria Especial da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Bolsonaro gravou um vídeo no Palácio do Planalto para anunciar a novidade.

“O Forró acaba de ser decretado Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil pelo Conselho do Iphan, um pleito de mais de 30 anos desses artistas.

“Parabéns a todos, e em especial ao nosso Nordeste. Vale, Gilson”, declarou um sorridente Bolsonaro, enquanto o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estava posicionado atrás dele como um “papagaio de pirata”.

O presidente e o ministro do Turismo então anunciaram que o Planalto receberá na próxima segunda-feira, Aàs 16h, “um grande evento do forró”.

“O Gilson vai tocar a sanfona de sempre dele, tá?”, avisou Bolsonaro.