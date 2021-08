‘Bolsonaro tentou lesar o Estado de Direito e a democracia’, diz Moraes

Ao analisar a live realizada por Jair Bolsonaro com supostas provas de fraudes nas eleições, o ministro Alexandre de Moraes afirma que o presidente atuou diretamente para lesar “o Estado de Direito e a Democracia”, ao insinuar o cometimento de crimes por parte de integrantes do STF.

“Nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas do Presidente da República insinuaram a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a Democracia; revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa – identificada no presente Inquérito 4781 e no Inquérito 4874 – que, ilicitamente, contribuiu para a disseminação das notícias fraudulentas sobre as condutas dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e contra o sistema de votação no Brasil, tais como as constantes na live do dia 29/7/2021, objeto da notícia crime”, diz Moraes.