Bolsonaro telefona para presidente do Panamá por candidato à Corte da OEA

O presidente Jair Bolsonaro e o chanceler Carlos França telefonaram para o presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, para tratar da candidatura do advogado Rodrigo Mudrovitsch à Corte Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a OEA.

A ligação ocorreu no final da manhã desta segunda-feira. A indicação de Mudrovitsch foi formalizada em dezembro do ano passado.

Os dois presidentes e o chanceler brasileiro aproveitaram também para falar da cooperação entre uma agências dos dois países, para o desenvolvimento de startups panamenhas. Ficaram marcadas visitadas ao Porto Digital, no Recife, e ao ITA, em São José dos Campos (SP).