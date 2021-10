Bolsonaro sugere que Mendonça agora é problema do Senado

Ao fim de um discurso de quase meia hora durante evento com evangélicos em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse há pouco que torce para que o Senado aprove a indicação de André Mendonça para o STF, mas pareceu lavar as mãos sobre o futuro do seu ex-ministro “terrivelmente evangélico”. Disse Bolsonaro:

“A gente espera, senador Carlos Viana, que ele seja aprovado. Eu não indico para o Supremo, eu indico para o Senado. Tem uma sabatina. Creio que não terá dificuldades de ser questionado sobre questões jurídicas. E depois tem uma votação, que é secreta. E, se for aprovado, tiver 41 votos de 81, ele toma posse, ele segue para o Supremo.”

O presidente não citou o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado, a quem cabe agendar a sabatina dos indicados ao STF.

Depois de destacar que “não podemos perder essa oportunidade de continuar mudando o destino da nossa nação”, Bolsonaro contou como conheceu Mendonça, na transição, e elogiou sua “bagagem cultural imensa”. E completou:

“[Ele] sabe tudo sobre direito. E é evangélico. Ou melhor, terrivelmente evangélico”.

Na sequência, o presidente comentou que fez dois pedidos ao indicado. O primeiro é que Mendonça, se realmente for nomeado para o STF, pela dois minutos todas as semanas, no início dos trabalhos do tribunal, para fazer uma oração dentro da Corte. O outro, que segundo ele “veio do coração”, é um encontro mensal entre os dois para tomar tubaína.

“Fechado, André? Fechado. E, juntamente, também, senadores, parlamentares, participar de reuniões conosco, afinal de contas os três Poderes é que têm que remar na mesma direção para que nosso país realmente vá pra frente”, acrescentou.