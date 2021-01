Bolsonaro se reaproxima do Patriota, partido que desprezou em 2017

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro está numa conversa evoluída com o Patriota e pode se filiar ao partido nas próximas semanas.

Se trata daquele partido que se preparou para recebê-lo em 2017. O então deputado federal chegou a assinar uma fictícia ficha de filiação, mas a coisa desandou.

O presidente da legenda, Adilson Barroso, esteve em Brasília semana passada. Se reuniu com a turma do PSL bolsonarista e já até riscou quem vai ficar com qual diretório em qual estado.

A chegados, Barroso disse que se reuniu com Bolsonaro e que a coisa está “99%” encaminhada.

Procurado pelo Radar, Barroso deu aquela desconversada típica.

“Ter Bolsonaro é um sonho de consumo. Tem muito partido grande atrás dele. Corremos por fora”, disse.