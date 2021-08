Bolsonaro revela receio de ser preso por Moraes do STF

Durante entrevista a uma rádio de Goiás na manhã desta segunda, o presidente Jair Bolsonaro revelou o receio de sair do governo e ir direto pra cadeia por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes.

No início do mês, Moraes atendeu a um pedido do TSE e incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news pela disseminação de mentiras sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro.

O presidente disse que o inquérito tem como objetivo aplicar-lhe uma “sanção restritiva” no futuro, caso ele não seja reeleito.

“Que inquérito é esse ai? É para aguardar o momento para me aplicar uma sanção restritiva para quem sabe quando eu deixar o governo, lá na frente”, disse Bolsonaro.

Segundo ele, o inquérito, que já levou à cadeia diversos apoiadores e atingiu em cheio redes bolsonaristas de desinformação, é uma forma de “ficar ameaçando os outros”.

Conforme o Radar mostrou, o presidente soube por terceiros na semana passada que Carluxo poderia ser o próximo a ir para trás das grades por ordem de Alexandre de Moraes.

“Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas ser dono do inquérito”, disse Bolsonaro à rádio goiana.

O reconhecimento de que teme a prisão é uma mudança de tom do presidente, que no último sábado disse que nunca seria preso por seus atos e que “homem nenhum na terra” o iria “amedrontar”.