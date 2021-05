Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro parou de barrar a entrada de ministros com celular no gabinete. Aquele medo de ser gravado, pelo menos em relação aos auxiliares, passou. Agora, só assessores dos ministros precisam deixar o aparelho do lado de fora da sala.