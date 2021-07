Bolsonaro reconduz ministro Velloso Filho ao TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro reconduziu nesta sexta-feira, 30, o juiz Carlos Mário da Silva Velloso Filho ao posto de ministro substituto do TSE.

O magistrado já ocupava o posto, mas sua permanência no cargo terminaria com o biênio encerrado em 1º de agosto.

Em meio à batalha que Bolsonaro trava contra o processo eleitoral brasileiro, o presidente resolveu reconduzir o ministro ao cargo por mais dois anos.

Velloso Filho já havia sido indicado à cadeira na lista tríplice definida pelo plenário do STF no início do mês.

O jurista é filho de Carlos Velloso, que foi ex-presidente do TSE e do STF e que faz coro aos que confiam na lisura do processo eleitoral brasileiro por meio da urna eletrônica.