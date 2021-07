Bolsonaro recebeu em mãos a nota dos militares contra a CPI da Pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro da Defesa, Walter Braga Netto levou pessoalmente a Jair Bolsonaro, no Planalto, a nota redigida por ele com ameaças à CPI. O encontro ocorreu pouco antes da divulgação do texto marcado pelo tom político dos comandantes das Forças Armadas.

Ao ignorar o envolvimento de militares em casos de corrupção na Saúde, a nota de Braga Netto foi vista na CPI como um recado para que os senadores não pensem em prender os militares que ainda irão depor sobre as falcatruas na compra de vacinas pelo governo.