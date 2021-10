Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 8 out 2021, 16h15 - Publicado em 9 out 2021, 12h11

Com mais de 1 000 dias de governo, Jair Bolsonaro presenteia com uma medalha quem o visita no Alvorada.

Tem a efígie dele e os dizeres: “Imorrível, imbroxável e incomível”.