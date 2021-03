Bolsonaro quer só governadores amigos em reunião contra pandemia

Interlocutores do Palácio do Planalto que acompanham a preparação da reunião desta quarta dizem que Jair Bolsonaro deseja incluir na conversa somente governadores “alinhados” ao governo.

Até o momento, o conjunto de governadores que atua no grupo nacional contra a pandemia não recebeu qualquer sinal do governo em relação ao encontro.

A articulação de uma frente nacional contra a pandemia que exclua estados governados por opositores e desafetos de Bolsonaro deve abrir nova crise no combate ao coronavírus, já que o Planalto deveria, na visão dos chefes dos poderes, fazer exatamente o oposto: promover união contra as mortes.

“Se ele selecionar ‘governadores amigos’ para o encontro, será mais uma prova de que se trata de um irresponsável, que não tem menor respeito à Constituição Federal e ao cargo que exerce”, diz Dino sobre a articulação de Bolsonaro.

Mais cedo, o Radar mostrou que as autoridades chamadas para a conversa não têm ideia do que se passará na tal conversa. Nos últimos dias, uma unidade política entre partidos tradicionalmente adversários, como PT e PSDB, se formou para enfrentar a pandemia. “O Brasil enfrenta dois perigosos vírus: o coronavírus e o Bolsonarovirus”, diz João Doria.

Em linha com a articulação de governadores, os chefes do Parlamento atuaram junto aos maiores empresários do país para formar uma grande frente contra o vírus. Todos esses movimentos resultam no isolamento gradual de Bolsonaro, que tentará, com essa conversa de quarta, entrar para o time.