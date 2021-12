Bolsonaro promete atuar na Câmara contra o marco dos jogos de azar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder da bancada evangélica no Congresso, o deputado Cezinha de Madureira lidera a reação dos parlamentares contra a votação, na Câmara, do novo marco legal dos jogos de azar. Para o deputado, a norma, pautada por Arthur Lira nesta semana, só estimulará a prostituição e a destruição das famílias.

O deputado conversou com Jair Bolsonaro e ouviu do presidente que ele colocará o Planalto para atuar contra a matéria no Legislativo.

“Nossa sociedade não tem educação para a liberação dos jogos. Isso mexe com o bem-estar da família, vai estimular a prostituição. Então, como líder da bancada evangélica, tenho a obrigação de trabalhar 24 horas por dia contra esse projeto. Não podemos impedir o presidente Arthur Lira de pautar, mas vamos atuar contra na Câmara. Estamos preparados para a guerra e o presidente Bolsonaro prometeu atuar na hora certa”, diz Madureira.