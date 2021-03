Bolsonaro precisa assumir coordenação da saúde, diz Pacheco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a saúde em colapso em todo o Brasil e os números de mortes por covid-19 batendo recordes diários, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), mandou um forte recado nesta segunda a Jair Bolsonaro: disse que o presidente precisa coordenar a crise.

Pacheco também afirmou que diante da “situação crítica que vivemos, nas áreas da saúde e da economia”, é preciso que haja ações por parte do Ministério da Saúde.

“Durante a posse do presidente da Facesp e da ACSP, Alfredo Cotait Neto, e das novas diretorias das entidades, reafirmei que a situação crítica que vivemos, nas áreas da saúde e da economia, exige a coordenação do presidente da República e ações do Ministério da Saúde”, escreveu o senador nas redes sociais.

Ainda segundo o presidente do Senado, é “importante também toda a colaboração dos demais Poderes, governadores, prefeitos, instituições e, principalmente, da união dos brasileiros para superarmos essa crise”.