Bolsonaro posta nas redes, mas ignora escândalo sobre propina na Saúde

Jair Bolsonaro postou há pouco no Twitter uma mensagem com um vídeo explicativo de como seria o voto impresso sonhado pelo bolsonarismo nas eleições de 2022. O tema está longe de ser uma prioridade na ordem do dia do país.

O presidente ainda não comentou a denúncia da Folha que envolve cobrança de propina no Ministério da Saúde em troca de contratos de fornecimento de vacinas na pandemia. Também não falou da demissão do diretor de Logística da pasta, acusado de cobrar 1 dólar por dose para aceitar negociar vacinas no governo.