Bolsonaro pendura na conta de Pazuello a culpa pelo caso Covaxin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como o Radar revela na edição de VEJA que começou a circular na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, acuado pelas revelações do deputado Luis Miranda, jogou a responsabilidade pelo caso de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin na conta do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Coube ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, apontar o dedo para o general. O que disse Bezerra disse na CPI nesta terça:

“Diante do encontro relatado pelo Deputado Federal Luis Miranda, o Presidente da República entrou em contato com o então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no dia 22 de março de 2021, segunda-feira, a fim de solicitar a realização de uma apuração preliminar acerca dos fatos relatados quanto ao contrato de compra da vacina Covaxin.

No regular exercício do poder de autotutela da administração pública – ato contínuo após a ordem do Presidente da República –, o Ministro determinou que o então Secretário-Executivo, Elcio Franco, realizasse uma averiguação prévia dos indícios de irregularidades e ilicitudes apontados.

Compete destacar que o Secretário-Executivo Elcio foi responsável pela negociação, contratação e aquisição, até 20

de março de 2021, de todas as vacinas pelo Ministério da Saúde. Por isso, o agente público com maior expertise para apreciar eventual não conformidade contratual quanto às vacinas era o Secretário-Executivo.

Após a devida conferência, foi verificado que não existiram irregularidades contratuais, conforme já previamente manifestado, inclusive pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.”