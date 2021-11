Bolsonaro pediu investigação a Moro sobre porteiro do caso Marielle

Jair Bolsonaro reconheceu nesta quarta-feira para a Polícia Federal que cobrou de Sergio Moro “maior empenho” na investigação sobre o porteiro do condomínio em que o presidente tem casa no Rio. A informação foi confirmada pelo próprio Bolsonaro durante depoimento prestado no inquérito que investiga interferência do chefe do Executivo na PF na época em que Moro era ministro da Justiça e da Segurança Pública.

Em novembro de 2019, o funcionário do condomínio Vivendas da Barra implicou Bolsonaro no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018. Como se sabe, o ex-policial Ronnie Lessa, um dos suspeitos do assassinato da vereadora, mora no mesmo condomínio do presidente.

No dia do crime, Élcio Queiroz, apontado como comparsa de Lessa, esteve no condomínio. Segundo o porteiro disse à Polícia Civil do Rio na época, Queiroz, na hora de se identificar na portaria, disse que iria para casa 58– a de Bolsonaro. O funcionário declarou em depoimento que quem liberou a entrada teria sido o “seu Jair”. Num segundo depoimento, o porteiro voltou atrás em sua versão.

Como a testemunha mencionou o presidente, a PF abriu uma investigação. Segundo o termo de declaração prestado por Bolsonaro nesta quarta, o presidente disse que fez “insistentes pedidos para o ex-ministro Moro solucionar rapidamente o caso” e que observou que “não havia uma pro-atividade do ex-ministro”.

Diz o termo que Bolsonaro “também cobrou do ex-ministro Sergio Moro um maior empenho na investigação sobre as declarações do porteiro do condomínio da sua residência no Rio

de Janeiro”. Ele disse que ouviu de seu auxiliar na época que a investigação da PF constatou que houve um equívoco por parte do funcionário.

Bolsonaro também disse que Moro forneceu informações acerca de um boato que surgiu na imprensa de que seu filho Jair Renan teria namorado a filha do ex-policial acusado de matar a vereadora. O ministro disse que Ronnie Lessa negou o relacionamento e afirmou que a filha morou fora do Brasil.