Bolsonaro nega ‘ato de corrupção’ no governo ao falar da Covaxin

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou há pouco sobre o processo de aquisição da Covaxin, alvo de investigação da CPI da Pandemia e de denúncia do deputado federal Luis Miranda e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda. Sem citar o nome da vacina, ele classificou a história como uma “invenção” e que entrou na ordem do dia da imprensa e negou que tenha havido qualquer ato de corrupção no seu governo.

“Para a tristeza de alguns poucos, [é] um governo que está completando dois anos de meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa, que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Nós temos um compromisso: se algo estiver errado, apuraremos, mas graças a Deus, até o momento, graças à qualidade dos nossos ministros, não temos um só ato de corrupção em dois anos e meio. Quem podia esperar isso daí?”, declarou, durante evento em Jucurutu, no Rio Grande do Norte.