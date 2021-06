‘Bolsonaro não é maluco de mentir’, diz Miranda sobre conversa no Alvorada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há pouco, numa live do site Congresso em Foco, o deputado Luis Miranda voltou a sugerir que tem gravação sobre o encontro com Jair Bolsonaro e que pode “acabar com a vida política dele”, se o presidente mentir sobre a conversa.

Miranda, que prestou depoimento na CPI da Covid na última sexta, deu detalhes sobre a reunião com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em 20 de março.

Na ocasião, dizem o deputado e seu irmão Luis Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, foram apresentados a Bolsonaro documentos que comprovavam irregularidades no contrato de compra da Covaxin. “Meu irmão falou do contrato, da nota fiscal do pagamento adiantado de 45 milhões de dóalres. Meu irmão tinha a LI [licença de importação]. Ora, se uma empresa emite uma nota fiscal para pagamento a vista e meu irmão emite a LI, a LI viria em desconforme com o contrato, porque o contrato estaria dizendo que o pagamento era pós-pago, e a LI diria que era pré-pago. E, assim, a empresa receberia 45 milhões de dólares.” Durante a entrevista, Miranda voltou a afirmar que, ao saber do ocorrido, Bolsonaro teria dito: “Mais um rolo desse cara”. Na CPI, o deputado admitiu que ele estaria se referindo a Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Miranda declarou, ainda, que Bolsonaro afirmou que encaminharia o caso ao Diretor-Geral da Polícia Federal.