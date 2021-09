Bolsonaro matou projeto criado pelo próprio governo para o 7 de setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com essa guerra em torno do 7 de setembro, Bolsonaro sepultou a Semana do Brasil, data criada pelo governo para ser a black friday brasileira.

Nenhum dos grandes empresários que mergulharam nas edições da semana de vendas em 2019 e 2020 cogitam associar suas marcas ao “patriotismo” atual vendido pelo bolsonarismo. De confronto com os poderes e com ameaças à democracia.