Bolsonaro mantém rejeição de maior parte da população, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quarta-feira mostra que o governo Bolsonaro manteve, em outubro, o mesmo patamar de rejeição do mês anterior.

O levantamento mostra que a gestão do presidente tem reprovação de 64% dos brasileiros. O índice é o mais alto desde que a sondagem começou a ser feita mensalmente, em junho de 2020.

Os resultados desta edição mostram, ainda, que 54% dos brasileiros avaliam o governo Bolsonaro como “ruim ou péssimo”, contra 55% no mês de setembro.

A pesquisa XP/Ipespe foi realizada de 25 a 28 de outubro, por telefone, com 1 000 entrevistados de todas as regiões do país. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos.