Bolsonaro manda PF investigar aliado que o alertou sobre corrupção

O ministro Onyx Lorenzoni anunciou há pouco a providência adotada por Jair Bolsonaro depois de o aliado dele, o deputado Luis Miranda, ter anunciado que alertou o presidente sobre corrupção na compra de vacinas pelo governo.

Bolsonaro pediu que a Polícia Federal investigue Miranda por ter divulgado tal alerta sobre corrupção no governo. “O presidente determinou que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luis Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas essas circunstâncias expostas no dia de hoje”, disse Lorenzoni.