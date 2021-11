Bolsonaro liga pessoalmente a senadores para pedir votos a Mendonça

Chefe da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso, o deputado Cezinha de Madureira está neste momento no gabinete de Jair Bolsonaro atuando num último esforço pessoal do presidente para garantir uma vitória tranquila a André Mendonça na sabatina do Senado. Indicado por Bolsonaro ao STF, o ex-ministro do governo amarga quatro meses de espera pelo escrutínio dos senadores.

A sabatina está marcada para quarta-feira. Cezinha desmente os rumores de que o Planalto não estaria empenhado na campanha de Mendonça. Segundo o deputado, Bolsonaro está usando seu telefone celular nesta segunda para pedir a cada um dos senadores próximos ao governo que votem a favor de Mendonça.

“É narrativa falsa (o suposto corpo-mole do Planalto). O presidente está aqui, confirmou que está feliz com a sabatina, animado, e falando pessoalmente com os senadores da base pedindo votos para Mendonça”, diz o deputado.

“A expectativa é de uma vitória. Ele diz que confia no Senado e nos senadores que deram a palavra de que votarão em Mendonça”, segue o líder evangélico.