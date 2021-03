Bolsonaro levou 818 dias para ter três mulheres no primeiro escalão

Jair Bolsonaro demorou 818 dias (dois anos e quase três meses) para aumentar de dois para três o número de mulheres no primeiro escalão do seu governo.

Nova articuladora política do Palácio do Planalto, a deputada Flávia Arruda se junta às ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), que estavam no plantel original do presidente.

Não custa lembrar que em 2019, em pleno Dia Internacional da Mulher, Bolsonaro lançou uma pérola ao declarar que cada uma das suas ministras valia por dez homens.

Disse ainda que o número ínfimo de representantes do sexo feminino no seu ministério era “somente um pequeno detalhe”.

Aliás, Bolsonaro promoveu mais 23 alterações no primeiro escalão, contando com as outras cinco trocas anunciadas nesta segunda. Todas de homens por homens. E apenas dez pastas permanecem com o comando inalterado desde o início do mandato.

As alterações:

1. Gustavo Bebianno – Floriano Peixoto (Secretaria-Geral da Presidência)

2. Ricardo Vélez – Abraham Weintraub (Educação)

3. Carlos Alberto dos Santos Cruz – Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo)

4. Floriano Peixoto – Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência)

5. Gustavo Canuto – Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional)

6. Onyx Lorenzoni – Braga Netto (Casa Civil)

7. Osmar Terra – Onyx Lorenzoni (Cidadania)

8. Luiz Henrique Mandetta – Nelson Teich (Saúde)

9. Sergio Moro – André Mendonça (Justiça e Segurança Pública)

10. André Mendonça – José Levi (AGU)

11. Nelson Teich – Eduardo Pazuello (Saúde)

12. Abraham Weintraub – Carlos Decotelli (Educação)

13. Carlos Decotelli – Milton Ribeiro (Educação)

14. Fábio Faria – Comunicações

15. Marcelo Álvaro Antônio – Gilson Machado (Turismo)

16. Jorge Oliveira – Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral)

17. Onyx Lorenzoni – João Roma (Cidadania)

18. Eduardo Pazuello – Marcelo Queiroga (Saúde)

19. Ernesto Araújo – Carlos Alberto Franco França (Relações Exteriores)

20. Luiz Eduardo Ramos – Flávia Arruda (Secretaria de Governo)

21. Braga Netto – Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil)

22. Fernando Azevedo – Braga Netto (Defesa)

23. Anderson Gustavo Torres – André Mendonça (Justiça e Segurança Púbica)

24. José Levi – André Mendonça (Advocacia-Geral da União)

