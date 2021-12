Bolsonaro joga no lixo R$ 2,8 milhões; quem pagará essa conta?

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O BNDES contratou em janeiro de 2020, por 2,8 milhões de reais, um consórcio para tocar a modelagem de privatização da Casa da Moeda.

Vender a estatal foi uma promessa de Jair Bolsonaro. Nesta terça, o Diário Oficial consumou, com a canetada do próprio Bolsonaro, a retirada da estatal do plano de privatização.

O ato atende a pedidos dos caciques do centrão que sempre reinaram nos cofres do órgão durante os governo petistas e de Michel Temer.

Quem pagará essa conta?