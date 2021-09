Bolsonaro ‘joga brasileiros contra brasileiros’, diz Paulinho da Viola

O cantor e compositor Paulinho da Viola usou as redes sociais na noite desta quarta para revelar suas preocupações com a escalada autoritária empreendida por Jair Bolsonaro durante o feriado de 7 de setembro.

Para Paulinho, “é urgente que a sociedade e as lideranças políticas se organizem para garantir a integridade da nossa democracia e de nossas instituições”.

“É impossível não se manifestar diante das ameaças sem precedentes na história recente do nosso país. O Presidente da República investe numa campanha que joga brasileiros contra brasileiros enquanto as carências mais básicas do país seguem sem solução”, diz o Príncipe do Samba.