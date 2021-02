Bolsonaro já manda indireta a presidente do Congresso sobre voto impresso

Jair Bolsonaro, como se sabe, gastou os tubos do governo para eleger Rodrigo Pacheco presidente do Senado e, por extensão, do Poder Legislativo. O novo chefe do Congresso nem esquentou a cadeira e já levou uma indireta do presidente nas redes:

“Em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o Senador Rodrigo Pacheco (57 votos de 81 possíveis) para presidir a Casa no biênio 2021/22″, escreveu Bolsonaro nas redes.

Pacheco ainda faz seu discurso de presidente eleito. Se irá ocupar o caro tempo do Senado com a discussão do voto impresso nas eleições, como deseja Bolsonaro, é outra história. Mas o presidente já começou a cobrar a fatura.