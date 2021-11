Bolsonaro já ensaia apoio a Romeu Zema em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou aberto a um possível apoio à reeleição de Romeu Zema (Novo) nas eleições do ano que vem.

O governador de Minas Gerais lidera as últimas pesquisas de intenção de voto, seguido pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) — que poderá compor com o PT em troca de palanque a Lula no estado.

“Lá [em Minas Gerais] eu vou é querer um candidato ao Senado, alguns [deputados] federais vou pedir pra vocês também. Agora, o governo é com vocês. Acho que o Zema é um bom nome”, disse Bolsonaro.

O alinhamento entre o presidente e o governador de Minas teve início já nas eleições de 2018, quando Zema chegou a pedir votos para Bolsonaro — o candidato do Novo, na época, era João Amoedo.

Eleito na “onda bolsonarista”, o chefe do Executivo mineiro foi um dos responsáveis pelo racha atual do partido, que se dividiu entre apoio e críticas a Bolsonaro.