Bolsonaro formaliza Carreiro embaixador e abre disputa no Senado pelo TCU

Jair Bolsonaro formalizou nesta segunda a indicação de Raimundo Carreiro, ministro do TCU, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil em Portugal.

Com isso, está aberta oficialmente, no Senado, a guerra entre Fernando Bezerra, Kátia Abreu e Antonio Anastasia pela cadeira de Carreiro no tribunal.

A mensagem de Bolsonaro a Rodrigo Pacheco foi publicada no Diário Oficial nesta segunda.