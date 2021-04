Bolsonaro finalmente vai a Manaus — não por causa da pandemia

A capital do Amazonas, um dos cenários mais tristes da tragédia da pandemia no país, vai finalmente receber uma visita do presidente Jair Bolsonaro.

No dia 23, às 10h30, está prevista a participação do presidente na cerimônia de inauguração do Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas.

Não há, até o momento, nenhum indicativo de que o presidente cogite a possibilidade de ver o que se passa em algum hospital do SUS amazonense.