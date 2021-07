‘Bolsonaro faz aliança para evitar impeachment e punição da CPI’, diz Ciro

Ciro Gomes (PDT) criticou, nesta terça, as últimas trocas feitas por Bolsonaro em importantes ministérios — Casa Civil e Secretaria-Geral da Presidência — e diz que as mudanças têm como motivação a perpetuação do presidente no poder.

“Alianças são legítimas, mas Bolsonaro não está fazendo alianças para aprovar reformas necessárias ao país, mas sim para tentar impedir o impeachment e as punições derivadas de uma CPI que já provou que ele é um governo corrupto”, declarou em entrevista à BandNews.

O ‘toma lá da cá’ de Bolsonaro inclui a chegada do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para assumir o comando da estratégia do governo na Casa Civil e o general Luiz Eduardo Ramos na Secretaria-Geral da Presidência.