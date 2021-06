Bolsonaro fará pronunciamento em cadeia de rádio e TV

O presidente Jair Bolsonaro convocou cadeia nacional de rádio e TV para fazer um pronunciamento na noite desta quarta-feira, o segundo deste ano. A fala será transmitida às 20h30. Pelas redes sociais, opositores do presidente já se organizam para fazer um panelaço contra ele.

No último pronunciamento, em 23 de março, Bolsonaro citou a circulação de uma nova variante do coronavírus, “que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros”. E reforçou seu discurso de que o Brasil enfrenta dois grandes desafios: o vírus e o desemprego.

Ele também destacou a vacinação no país e os contratos do governo federal com fabricantes de imunizantes. Na ocasião, ele ressaltou ainda que o Brasil fabricaria o próprio insumo farmacêutico ativo, matéria-prima necessária para a produção de vacinas, o que se tornou possível nesta terça com a assinatura de contrato de transferência de tecnologia para a Fiocruz.

“Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve, retomaremos nossa vida normal”, declarou o presidente, há mais de dois meses. Aquele 23 de março foi o primeiro dia em que o Brasil registrou mais de 3.000 mortes em 24 horas, somando quase 300 mil óbitos. Hoje, o país tem mais de 465 mil mortes confirmadas por Covid-19.