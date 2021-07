‘Bolsonaro está nas mãos de Luis Miranda’, diz aliado

Um interlocutor frequente de Jair Bolsonaro no Planalto é direto ao falar dessa situação que envolve o presidente e o deputado Luis Miranda.

“Como fala muito e fala o que não deve, Bolsonaro está nas mãos desse deputado Luis Miranda”, diz, resignado, o aliado presidencial.

Miranda revelou ter se reunido com o presidente em março para denunciar um esquema de corrupção na Saúde. O encontro, como mostra o Radar na edição de VEJA que está nas bancas, foi marcado por fortes declarações do presidente contra líderes do centrão.

O temor dos aliados do presidente tem relação com as declarações de Miranda sobre a possibilidade de o seu irmão, o servidor Luis Ricardo, ter gravado a conversa no Alvorada.