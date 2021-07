Bolsonaro escolheu ‘amigo querido’ de Renan Calheiros para a Casa Civil

Jair Bolsonaro colocou na Casa Civil, que ironia, um “amigo querido” de Renan Calheiros – um dos seus principais adversários no Congresso.

“Eu quero também cumprimentar este amigo querido Ciro Nogueira, grande líder, amigo dileto. Para além de eventual qualquer divergência, eu sou amigo de muita gente aqui no Senado Federal, nesta comissão também muito mais, mas nenhum é mais meu amigo quanto meu amigo é o senador Ciro Nogueira”, disse Calheiros, de improviso, durante seu primeiro discurso na CPI da Pandemia, em 27 de abril.

O futuro chefe da Casa Civil, por sinal, declarou voto em Omar Aziz para presidente da CPI, que se tornou alvo de ataques de Bolsonaro nos últimos meses.

Apesar da amizade, Calheiros não falou com Nogueira após o anúncio da sua ida para o Palácio do Planalto. Coube ao líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, entrar em contato com ele para confirmar a notícia.