Bolsonaro envia pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes ao Senado

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enviou ao Senado, no início da noite desta sexta, o pedido de abertura de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O documento foi protocolado com a assinatura de Bolsonaro e do advogado-geral da União, Bruno Bianco.



Agora, a tramitação do pedido depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O senador já afirmou, em outras ocasiões, que a análise do pedido não seria algo “recomendável” para o Brasil neste momento.

No último sábado, Bolsonaro avisou que pediria a abertura de processo de impeachment tanto de Moraes quanto de Luis Barroso, ministro e presidente do TSE. Segundo Bolsonaro, os magistrados estariam “jogando fora das quatro linhas da Constituição”.

Por ora, o pedido apresentado apenas diz respeito a Alexandre de Moraes.

No início do mês, o ministro incluiu Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news. A inclusão foi solicitada pelos ministros do TSE, sendo motivada pelos ataques de Bolsonaro à urna eletrônica e à integridade do sistema eleitoral.