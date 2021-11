Bolsonaro encerra tour pelo Oriente Médio e é esperado pelo PL de Valdemar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há seis dias fora do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro encerrou nesta quinta-feira o seu tour por três países do Oriente Médio — Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar. Segundo a sua agenda oficial, ele embarcou de Doha para Brasília nesta manhã (no horário local).

Quando desembarcar, Bolsonaro vai se deparar com um problema criado durante a viagem: se vai casar ou desfazer o noivado com o PL de Valdemar Costa Neto.

Na véspera, nesta quarta, o cacique do partido comandou uma reunião com dirigentes da legenda onde ficou decidido que o PL está “pronto e alinhado” para receber Bolsonaro “em todos os Estados” — uma sinalização de que os obstáculos em locais como São Paulo foram superados.

Em nota oficial, o Partido Liberal afirmou ainda que Valdemar tem “carta branca para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação do Presidente Jair Bolsonaro”. Agora, a palavra está com ele.