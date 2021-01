Bolsonaro é maior responsável pelo atraso da vacina, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro é apontado em levantamento do Instituto Paraná Pesquisas como o principal responsável pelo atraso do início da vacinação contra o coronavírus no Brasil.

O país só começou a vacinar os brasileiros nesta semana, depois de o governo de São Paulo ter repassado ao Ministério da Saúde um primeiro lote de doses de CoronaVac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a China. O governo Bolsonaro até tentou obter doses de vacina na Índia, mas todas as negociações falharam.

No levantamento realizado entre os dias 15 e 18 desse mês, o instituto perguntou a 2.105 entrevistados quem era o maior responsável pelo atraso da vacina no Brasil? O instituto oferecia cinco opções de resposta. 35,1% dos entrevistados responderam que Bolsonaro era o grande responsável pelo atraso, seguido dos laboratórios, citados por 29,9%. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi citado como culpado pelo atraso por 5,2% dos entrevistados.

Para 19,9% dos entrevistados, nenhum dos três citados (Bolsonaro, laboratórios e Pazuello) eram responsáveis pelo atraso. Já para 7,6% todos os três eram culpados pelo atraso. 2,3% dos ouvidos na entrevista não responderam.

O grau de confiança da pesquisa é de 95% para uma margem estimada de erro de 2,0% para os resultados gerais.