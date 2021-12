‘Bolsonaro é ladrão. Os filhos do Bolsonaro são ladrões’, diz Ciro Gomes

Ciro Gomes, que nesta quarta-feira foi alvo de uma operação da Polícia Federal, disse há pouco em uma entrevista ao programa de rádio do apresentador Datena que a ação policial desta manhã é uma represália do governo de Jair Bolsonaro.

O objetivo, disse o ex-prefeito de Fortaleza, seria o de minar a sua pré-candidatura à presidência no ano que vem, além de representar mais uma ingerência de Bolsonaro na Polícia Federal.

Gomes disse que não cometeu mal feitos em seus 40 anos de vida pública e acusou o presidente e seus filhos de serem ladrões.

“Isso é o Brasil. Tenho 40 anos de vida pública e nunca me envolvi em nenhum tipo de mal feito. Agora, [essa operação acontece] a essa altura da minha vida, quando eu me preparo para disputar a presidência do Brasil botando o dedo na ferida de todos eles. Eu denunciei a roubalheira do PT e denunciei a do Bolsonaro. O Bolsonaro é ladrão. Os filhos do Bolsonaro são ladrões. E a estrutura toda [do governo] está acobertando. E eu não quero ser acobertado. Eu quero ser investigado severamente. Eu não sou nenhum cidadão acima da lei. Todas as denúncias têm que ser apuradas, inclusive dessa delação que deu causa a essa absurda operação”, disse.