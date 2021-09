Bolsonaro e comitiva que foi à ONU farão cinco dias de isolamento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo de Jair Bolsonaro divulgou há pouco que o presidente e seus auxiliares que o acompanharam na viagem à Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, irão cumprir cinco dias de isolamento antes de voltarem com suas atividades normais.

Este prazo começa a correr a partir da última interação dos integrantes da comitiva com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para a Covid-19 nesta terça. Quem confirmou a informação foi o secretário de Comunicação da Presidência, André Costa.

Ele disse que o protocolo de cinco dias de isolamento está previsto no Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde e só será posto em prática em razão de todos os integrantes da comitiva, inclusive o ministro infectado, estarem assintomáticos.

Inicialmente, a Anvisa havia divulgado que o protocolo a ser adotado seria o de uma quarentena de 14 dias.

Em pronunciamento na tarde desta quarta, contudo, o secretário de comunicação afirmou que os integrantes irão fazer um teste PCR quando findar o prazo de cinco dias desde a última interação com Queiroga, que ocorreu “entre sábado e domingo”. Caso testem negativo, poderão sair do isolamento, afirmou Costa.

Queiroga já foi vacinado com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Na mensagem em que divulgou seu diagnóstico para a doença, ele comunicou que faria isolamento de 14 dias nos EUA antes de voltar ao Brasil. O restante da comitiva voltou ao país nesta quarta-feira.

O Radar apurou que o pronunciamento desta quarta deveria ter sido feito em conjunto entre o ministro interino da Saúde e técnicos da Anvisa. O governo acabou decidindo mandar somente o secretário de comunicação.

Conforme esta coluna mostrou nesta quarta, Bolsonaro interagiu sem máscara com Queiroga diversas vezes durante a viagem à Nova York e o Planalto teve que cancelar uma visita do presidente à Ponta Grossa, no Paraná, prevista para esta sexta-feira.