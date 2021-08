Bolsonaro diz que vai discursar em atos no 7 de setembro em Brasília e SP

No dia em que a PF deflagrou uma contra o cantor Sérgio Reis e o deputado federal bolsonarista Otoni de Paula, investigados por “incitar a população a praticar atos violentos contra a democracia”, o presidente Jair Bolsonaro prometeu participar e discursar em manifestações no dia 7 de setembro em Brasília e São Paulo.

Em uma cena divulgada parcialmente por um canal bolsonarista no YouTube, o presidente assistiu ao hasteamento da bandeira do Brasil e depois se dirigiu a apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, na manhã desta sexta-feira, para fazer o anúncio:

“Dia sete [de setembro], esse horário, vamos hasteá-la aqui com cerimômina militar, às 8 da manhã. Às 10, estamos aqui na Esplanada [dos Ministérios, em Brasília], pretendo usar da palavra”.

Na sequência, Bolsonaro deu um aviso, no mínimo, dúbio:

“Não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem.”

O vídeo com a fala foi cortado nesse momento.