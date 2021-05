Bolsonaro diz que pode voltar ao PP de Ciro Nogueira: ‘Quem sabe?’

Ainda sem partido para disputar a reeleição no ano que vem, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou um discurso durante inauguração de uma ponte no Piauí do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP), para revelar a negociação com o aliado para voltar ao partido — do qual fez parte entre 2005 e 2016.

“Aqui eu agradeço aos quatro senadores presentes. Do nosso Piauí, o Ciro, meu velho colega de Parlamento. Fui do Partido Progressista dele por muito tempo. Ele não tá apaixonado por mim não, pessoal, mas ele tá me namorando. Ele quer que eu retorne ao Partido Progressista. Quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte pra lá. Não tô me fazendo de difícil não. É um grande partido”, declarou Bolsonaro há pouco.