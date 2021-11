Bolsonaro diz que está gripado, mas vai sem máscara ao Leilão do 5G

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cinco minutos depois de começar a conversar e posar para fotos com apoiadores na saída Palácio da Alvorada, na manhã desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro achou por bem dar um aviso:

“Eu tô gripado…”

Como se a pandemia da Covid-19 já tivesse terminado, o presidente se dirigiu pouco depois à Anatel, para participar do leilão do 5G, ao lado dos ministros Fábio Faria (Comunicações), Ciro Nogueira (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia), e do presidente da Câmara, Arthur Lira.

Bolsonaro, como de costume, não usou máscara nas duas ocasiões.