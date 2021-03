Bolsonaro diz a Fux que não há decreto de estado de sítio

O presidente Jair Bolsonaro negou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, a intenção de decretação de um “estado de sítio”. A negativa foi dada em um telefonema feito por Fux a Bolsonaro após rumores envolvendo uma fala do presidente nesta sexta-feira.

O telefonema de Fux foi divulgado pelo Estadão e confirmado pelo Radar. Na ligação telefônica, Bolsonaro disse que irá aguardar uma decisão do STF a respeito das medidas de restrição decretadas pelos governadores.

Nesta sexta, o presidente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a possibilidade de os governadores decretarem medidas mais duras diante do agravamento da covid-19 no país. Na ação, Bolsonaro comparou as restrições impostas pelos governadores a estado de sítio.