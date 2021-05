Bolsonaro deverá fazer sobrevoo em bairros afundados de Maceió

Existe a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro, durante sua visita a Maceió na quinta, realize sobrevoo nos quatros bairros afundados por causa da extração da sal-gema realizada pela Braskem.

Em razão do afundamento, cerca de 17.000 famílias tiveram de deixar residências e comércios. O prefeito JHC determinou na semana passada que três bairros sejam incluídos no Mapa de Risco do afundamento, o que deverá levar à inclusão de quase 10.000 pessoas no Programa de Compensação Financeira da Braskem.

Em seu último balanço financeiro, a companhia – que tem entre os acionistas majoritários a Petrobras e a Novonor (antiga Odebrecht) – provisiona cerca de 10 bilhões de reais para pagar indenizações, mas deixou claro que os valores podem ser alterados diante de descobertas de novos problemas relacionados ao afundamento.